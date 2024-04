Nesta quinta-feira (4/4), às 21h30 (de Brasília), o São Paulo visita o Talleres, em Córdoba, na Argentina. É a estreia do Tricolor na Libertadores-2024. O jogo vale pelo Grupo B da copmpetição, que já teve um jogo: Cobresal 1×1 Barcelona-EQU. Com isso, quem vencer nesta quinta fecha a primeira rodada na liderança. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que abre os trabalhos com um pré-jogo a partir das 19h30. Assim que a bola rolar, Ennio Ricanelo estará na narração.