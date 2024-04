Chegou a hora da estreia do Cruzeiro na Sul-Americana. Nesta quinta-feira (4/4), às 21h (de Brasília), a Raposa vai até o Equador e visita a Universidad Católica de Quito. Este duelo é pelo Grupo B, que ainda contra com La Calera e Alianza Petrolera. Para você não perder nada desta partida, a Voz do Esporte preparou uma cobertura e, alto nível que começa às 19h30 com o tradicional pré-jogo. A narração está com Diego Mazur.