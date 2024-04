Andrés Iniesta, aos 39 anos, está perto de se tornar proprietário de um clube de futebol. Ainda jogador do Emirates Club, dos Emirados Árabes, o ídolo do Barcelona está prestes a comprar o Helsingor, time da segunda divisão da Dinamarca, de acordo com informações da imprensa local.

Além disso, outro espanhol envolvido no negócio é Bojan Krkic, que já foi chamado de “novo Messi” e que atuou ao lado do craque argentino e de Iniesta no Barça. De acordo com a imprensa da Dinamarca, a empresa ‘Never Say Never’, que tem a ex-dupla da equipe catalã no corpo de sócios, deve realizar a compra.

A compra está avaliada em cerca de 15 milhões de coroas dinamarquesas, aproximadamente R$ 11 milhões, por 85% do clube. O Helsingor está numa situação difícil na segunda divisão, na última posição da liga. Com apenas mais nove jogos para o fim da temporada, a equipe está nove pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

LEIA MAIS: Chelsea vira jogo inacreditável em clássico com o Manchester United

Ao mesmo tempo, Iniesta ainda não tem planos concretos para se aposentar e pode até mesmo jogar pelo Helsingor no futuro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Iniesta perto de comprar clube da segunda divisão da Dinamarca apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.