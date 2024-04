Acertado com o Botafogo e com pré-contrato para se apresentar no meio do ano, o atacante Igor Jesus não fala a mesma língua que a direção alvinegra. O acordo assinado entre as partes previa o pagamento de comissões e luvas para março, mas o combinado não se cumpriu. O jornalista Jorge Nicola deu a notícia inicialmente.

De acordo com o “ge”, porém, Botafogo pagou parte dos valores nesta quinta-feira. Outra parcela, contudo, está atrasada há 25 dias, e a tolerância era de somente 10 dias. Dessa forma, Igor Jesus, caso queira, tem a possibilidade de rescindir o contrato unilateralmente. Dono do Botafogo, John Textor garante que a negociação está de pé e que o atleta chegará ao clube alvinegro.

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus, de 23 anos, está no Shabab Al-Ahli (EAU) desde 2020. Ele tem chegada prevista apenas para julho, após o encerramento do contrato com a equipe do Oriente Médio.

Nesta temporada, o atacante disputou 14 partidas e marcou sete gols pelo Shabab Al-Ahli, sendo um dos principais nome do elenco. Outro atleta que assinou pré-contrato com o Botafogo e tem chegada prevista para o meio do ano é o volante Allan, revelado pelo Vasco, atualmente no Al-Wahda (EAU).

O post Botafogo vive impasse com Igor Jesus após pré-contrato; entenda apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.