Corinthians conta com adiantamento após venda de promessas

O Corinthians conta com o adiantamento de cerca de R$ 40 milhões pela venda de duas de suas promessas para o futebol europeu. O clube espera receber, ainda em abril, parte das quantias relativas às vendas do zagueiro Murillo e do atacante Felipe Augusto, para Inglaterra e Bélgica, respectivamente. Anteriormente, o clube já recebeu uma injeção financeira por parte da venda de Gabriel Moscardo para o Paris Saint-Germain, da França.

De acordo com a informação do portal ‘ge’, a diretoria está conversando com um fundo de investimentos para garantir o recebimento deste valor. A intenção é aliviar o caixa e pagar o que ainda falta de direitos de imagem atrasados. O Corinthians pretende ter este adiantamento até a virada do mês.

O crédito do Paris Saint-Germain facilitou o pagamento ao Corinthians, no começo do ano. Mas, no caso das outras equipes, o fundo de investimento terá de agir para garantir o pagamento com mais celeridade. Somadas, as vendas de Murillo e Felipe Augusto chegam a R$ 80 milhões.

Em janeiro deste ano, o Corinthians fechou o mês com superavit de R$ 62,7 milhões, por conta da venda de Gabriel Moscardo. Mesmo assim, a dívida geral do Corinthians com seus credores está na casa dos R$ 900 milhões.

