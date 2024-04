Paulinho faz dois e Atlético goleia Caracas em estreia na Libertadores

Nesta quinta-feira (4), na Venezuela, o Atlético Mineiro goleou o Caracas por 4 a 1, começando com o pé direito sua caminhada na Copa Libertadores da América. O destaque ficou por conta de Paulinho, que balançou a rede duas vezes e garantiu os três primeiros pontos do Galo, num jogo em que a equipe dominou completamente os donos da casa. Agora, o pensamento dos atleticanos é na final do Campeonato Mineiro, domingo, contra o Cruzeiro.

Primeiro tempo

Já desde o começo, ficou claro que o Atlético era bem mais time que o Caracas. Assim, o primeiro gol não tardou a sair, quando um escanteio cobrado na área e um corte ruim da defesa deram a Bruno Fuchs a liberdade para escorar e fazer 1 a 0, aos 12 minutos. Hulk quase aumentou, em chute acabou salvo em cima da linha, mas Guilherme Arana não perdoou quando teve a chance. Ele soltou uma bomba de canhota e venceu o goleiro Faríñez, marcando um belo gol. E ainda houve tempo para Paulinho, em cruzamento de Arana, aumentar.

Segundo tempo

Na segunda etapa, já com a vantagem nas mãos, o Caracas se engraçou para cima do Atlético. Não sem antes Alisson passar perto de aumentar o placar, em chute que raspou a trave. Mas, logo na sequência, Pernía cabeceou, Éverson defendeu parcialmente e Pérez concluiu para diminuir o placar. Ainda assim, o Galo seguia melhor e matou o jogo aos 24 minutos: Paulinho, em bela jogada individual, bateu cruzado, no ângulo, marcando mais um belo gol. A vantagem só não foi maior ainda pois os atleticanos erraram o alvo nas tentativas seguintes, o que não afetou a goleada. No Caracas, Pernía levou perigo numa cabeçada, mas Éverson fez bonita defesa.

CARACAS 1×4 ATLÉTICO

1ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América

Data e horário: 04/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Caracas (Venezuela)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Jhon León (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

CARACAS: Fariñez; Casiani, La Mantía, Quijada e Rivas; Ortega, Contreras (Edet, intervalo) e Rodríguez (Reinoso, 42’/2ºT); Echenique, Pernía (Figueroa, 47’/2ºT) e Pérez (Jiménez, 28’/2ºT). Técnico: Henry Meléndez.

ATLÉTICO: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs e Jemerson; Alisson, Battaglia (Otávio, intervalo), Zaracho, Igor Gomes (Gustavo Scarpa, intervalo) e Guilherme Arana (Cadu, 30’/2ºT); Paulinho (Paulinho, 36’/2ºT) e Hulk (Vargas, 36’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

Cartões amarelos: não houve

Gols: Bruno Fuchs, 12’/1ºT (0-1); Guilherme Arana, 32’/1ºT (0-2); Paulinho, 44’/1ºT (0-3); Pérez, 9’/2ºT (1-3); Paulinho, 24’/2ºT (1-4)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Paulinho faz dois e Atlético goleia Caracas em estreia na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.