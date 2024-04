Neymar publica vídeo com ex-noiva: ‘Dá para voltar a me seguir?’

Neymar e sua ex-noiva, Bruna Biancardi, podem estar voltando a se entender. O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, surpreendeu nesta quinta-feira (4) ao publicar um vídeo da modelo, em que ambos aparecem juntos em um mesmo local. Há meses, os dois se separaram, pouco depois do nascimento da filha deles, Mavie. Aliás, na altura, Bruna tinha deixado de seguir o camisa 10 nas redes sociais.

Mas, nesta quinta, o tom entre ambos, que parecia controvertido, se tornou bem mais amistoso. Neymar filma Bruna, que está deitada em um sofá, pedindo: “Dá para voltar a me seguir, por gentileza?”, ao que a ex-noiva sugere que Ney faça uma enquete entre seus seguidores, para tomar a decisão. De fato, o atacante postou a pesquisa, com as alternativas “sim, a paz reinou” e “não, vamos pra rivalidade”.

Ainda não é certo se os dois realmente voltaram às boas e estão novamente juntos. Mas é o primeiro movimento envolvendo os dois desde outubro, quando ambos terminaram. Em janeiro, Bruna deixou de seguir Neymar no Instagram, especialmente após boatos de que o craque teria engravidado outra jovem. Isto, entretanto, nunca se confirmou.

Por sua vez, Neymar segue em tratamento para uma grave lesão no joelho esquerdo e só deve voltar aos campos no segundo semestre de 2024.

