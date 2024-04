Cruzeiro estreia na Sul-Americana com empate sem gols

O Cruzeiro voltou às competições internacionais após cinco anos com um empate em 0 a 0 com a Universidad Católica-EQU, na noite desta quinta-feira (4), no Estádio Atahualpa, em Quito (EQU). O técnico Nicolás Lacarmón optou por escalar um time quase todo reserva por conta do clássico que decidirá o Campeonato Mineiro, no domingo (7), diante do Atlético. Sendo assim, o ponto com que voltou na bagagem pode ser encarado de forma positiva.

A Católica, por fim, entra em campo domingo, fora de casa, contra o Delfin, pelo Campeonato Equatoriano.

Cruzeiro cansa no Primeiro Tempo

O Cruzeiro entrou em campo com um time repleto de reservas por conta da proximidade da final mineira. Todavia, ainda que em ritmo lento por conta da altitude de quase 3000 metros, conseguiu fazer um jogo equilibrado até mais ou menos a metade da etapa. A partidar daí, contudo, a Católica se aproveitou do cansado do adversario e esteve perto de abrir o placar em pelo menos duas oportunidades.

Aos 30 minutos, Ismael Diaz cabeceou muito perto após cobrança de escanteio. Quatro minutos depois, em outra cobrança de escanteio, Minda pegou a sobra, girou, chutou e acertou a trave.

Segundo Tempo

Os equatorianos inegavelmente voltaram com tudo. Logo aos três minutos, Machado se aproveitou de erro na saída de bola cruzeirense e mandou uma bomba da entrada da área. O goleiro Rafael Cabral voou, desviou e a bola, por fim, explodiu no travessão. A Raposa, entretanto, respondeu aos 8 minutos, quando Barreal tabelou com Rafael Elias e concluiu para boa defesa do goleiro equatoriano.

Aos poucos, contudo, o ânimo dos donos da casa acabou por arrefecer conforme o tempo passava. Apesar disso, dominaram as ações e rondaram a área cruzeirense de forma ameaçadora. O goleiro Rafael Cabral, entretanto, não fez mais qualuqer intervenção difícil até o apito final.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (EQU) 0 X 0 CRUZEIRO

1ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data: 04/04/2024

Local: Estádio Atahualpa, em Quito (Equador)

CATÓLICA: Romo, Anangonó, Vallecilla, Grillo e Layan Loor; Minda, Facundo Martínez (Mauro Diaz, 38’/2ºT) e Luciano Nieto; Quevedo (Aron Rodriguez, 25’/2ºT), Cifuente (Fajardo, 25’/2ºT), Ismael Díaz. Técnico: Jorge Célico

CRUZEIRO: Rafael Cabral, Willam, Neris, Zé Ivaldo (João Marcelo, 38’/2ºT) e Villalba; Ramiro (Lucas Romero, 15’/2ºT), Machado, Cifuentes e Mateus Vital (Matheus Pereira, 15’/2ºT); Barreal (Marlon, 15’/2ºT) e Rafael Elias (Rafa Silva, 25’/2ºT). Técnico: Nicolás Lacarmón

Gols: –

Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Lopez (PAR)

Cartão Amarelo: Facundo Martínez (UCA); Zé Ivaldo (CRU)

Cartão Vermelho: –

