Santos publica nota por escalação de Raphael Claus para decisão

A escalação de Raphael Claus para a finalíssima do Campeonato Paulista, no próximo domingo (7), não agradou muito a diretoria do Santos. Embora não tenha expressado formalmente esta contrariedade, o Peixe emitiu uma nota oficial sobre a decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF). No documento, diz que respeita a definição, mas que espera um “campeão legítimo”.

Na primeira fase, Raphael Claus apitou jogos de Santos e Palmeiras, mas a preocupação do Peixe fica por conta de outras questões. Viralizou, nas redes sociais, um vídeo com lances da final do Paulistão do ano passado, também com o árbitro à frente dos trabalhos. Na altura, Claus não expulsou o palmeirense Dudu, na decisão com o Água Santa, que terminou com o bicampeonato do Alviverde.

Se as suspeitas levantadas foram de torcedores, o Santos, institucionalmente, demonstrou também não gostar da escalação. A nota, ainda que veladamente, coloca pressão em Claus para o jogo de domingo. Na primeira partida, Flávio Rodrigues de Souza foi o árbitro, em jogo vencido pelo Peixe por 1 a 0.

Nesta temporada, Raphael Claus, de 44 anos, apitou o Palmeiras x Santos da primeira fase, vencido pelo Verdão por 2 a 1. No Paulistão, como um todo, foram sete partidas arbitradas. Ele é árbitro da CBF desde 2012 e, da Fifa, desde 2015.

Leia a nota oficial do Santos

“O Santos está acompanhando a repercussão de muitas publicações nas redes sociais de torcedores sobre a arbitragem na segunda partida da final do Campeonato Paulista 2024.

A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol esclareceu no Conselho Técnico que a escalação do árbitro Raphael Claus é pelo ranqueamento da entidade, que todos os árbitros se concentrarão para se prepararem adequadamente para atuarem no próximo domingo. O Santos FC cumprimenta por essa iniciativa e respeita a decisão da escala.

Nesta expectativa de um bom trabalho físico, técnico e emocional dos árbitros nesta semana da grande final, esperamos que Raphael Claus se prepare bem e possa conduzir junto com seus auxiliares um jogo tão importante, sem prejuízo ao espetáculo, que os atletas sejam os verdadeiros protagonistas, que o resultado seja justo e proclamado o legítimo campeão.

O Santos FC está em um processo de reconstrução reconhecendo o trabalho do nosso coirmão, foram os clubes que mais pontuaram na Classificação Geral do Campeonato, demonstraram as suas qualidades durante a competição, chegam na decisão por mérito e justiça, não precisam de nenhuma interferência ou benefícios de árbitros para alcançarem os seus objetivos, que vença o melhor nas quatro linhas do campo, honrando a tradição de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos publica nota por escalação de Raphael Claus para decisão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.