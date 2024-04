Vinicius Júnior é o alvo de uma possível proposta que promete abalar o mercado europeu do futebol, no meio do ano. De acordo com o diário espanhol ‘Sport’, Paris Saint-Germain, Chelsea e Liverpool estão preparando uma oferta de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) cada um para comprar o brasileiro do Real Madrid.

Embora tenha contrato com o Real Madrid até junho de 2027, Vini Jr. não terá uma desistência fácil por parte deste trio de peso. O PSG, que já irá ceder Mbappé ao Real, em junho, conta com o possível choque de posições entre os craques para repor seu setor ofensivo. Já os ingleses acreditam que seus muitos milhões podem convencer o clube merengue a abrir mão de uma de suas principais estrelas.

Mas o próprio Vini Jr. já disse, recentemente, que não pretende deixar o Real Madrid. No clube desde 2018, quando trocou o Flamengo pelo Santiago Bernabéu, o craque já disputou mais de 250 partidas e conquistou uma série de títulos. Entre eles, uma Liga dos Campeões, um Mundial, dois Campeonatos Espanhóis e uma Copa do Rei, além de outros tantos.

Ainda assim, caso a oferta se concretize e acabe aceita, Vinícius se tornaria o segundo jogador mais caro da História. O posto ainda pertence a Neymar, vendido pelo Barcelona ao Paris Saint-Germain, em 2017, por 222 milhões de euros (R$ 832,5 milhões, na cotação da época).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Trio de europeus prepara oferta de R$ 1 bilhão por Vini Jr. apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.