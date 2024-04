Carpini analisa trabalho no São Paulo: ‘Tenho minhas convicções’

O técnico Thiago Carpini falou após a derrota do São Paulo para o Talleres (ARG), na estreia da Libertadores 2024. Pressionado após mais uma derrota, afinal, o comandante tricolor reconheceu que há correntes positivas e negativas. Aliás, ele também afirmou que confia em si.

“Qualquer coisa que eu fale em saldo negativo ou positivo, há controversas. Tenho minhas convicções. Tenho respaldo no vestiário, do grupo. Se eu ficar falando de Supercopa, tabu ou Novorizontino, isso é passado. Não vivo passado nem futuro, vivo presente. Infelizmente, não começamos como gostaríamos hoje. O saldo não foi positivo pelo resultado, mas pelos comportamentos, buscamos situações até o final, tivemos chances com Luciano, uma defesa no fim. O Talleres é segundo lugar no Argentino, vamos virar a página, ajustar alguns erros e quarta-feira é Morumbis lotado. O torcedor espera por esse momento e nós também. Futebol é altos e baixos”, disse Carpini.

Thiago Carpini explicou a decisão de começar com James Rodríguez como titular. O colombiano ainda não tinha iniciado entre os 11 iniciais, mas desta vez começou jogando.

“Nós imaginávamos situações que pudessem acontecer, principalmente com o Lucas em campo, mas infelizmente não aconteceram. Em algum momento a gente precisava dar esse início de partida para ele, jogo grande, tinha de participar. Enquanto suportou, foi participativo. Depois das perdas dificultou um pouco aquilo que nós planejamos para ele”, afimou.

