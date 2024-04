Em goleada, Paulinho alcança top-3 histórico, mas faz alerta

A goleada do Atlético Mineiro sobre o Caracas, embora incontestável, foi um tanto quanto surpreendente para o atacante Paulinho. Autor de dois gols, ele liderou o triunfo do Galo, por 4 a 1, nesta quinta-feira (4). Aliás, ele se tornou o terceiro maior goleador do clube na Libertadores, com nove gols. À sua frente, estão apenas Hulk (15) e Jô (11).

“Não esperávamos um resultado como esse, mas sabíamos de nossa qualidade, o que vínhamos trabalhando. E isso fez com que chegássemos aqui e fizéssemos um bom jogo, tendo o controle total, fazendo os gols no primeiro tempo e fechando a vitória. Agora, é descansar, focar, pois temos mais um grande desafio no domingo”, afirmou Paulinho, já antecipando a decisão do Mineiro, contra o Cruzeiro.

Aliás, Paulinho já destacou que o gol sofrido nesta quinta serve como aviso. O lance, oriundo de uma bola lançada na área, gerou preocupação pela sua natureza: uma falha defensiva. O camisa 10 espera que, para domingo, este seja um erro a não cometer:

“Foi um gol de bola parada. Sabemos que temos sempre que melhorar as nossas características e vamos trabalhar em cima disso. Para, nos próximos dias, não acontecer de novo”.

