Para auxiliar, goleada do Galo já é resultado do trabalho de Milito

Sem poder contar com o técnico Gabriel Milito, suspenso, o Atlético Mineiro estreou na Libertadores com o auxiliar Lucas Gonçalves à beira do campo. Mesmo sem o argentino tendo contato direto com o elenco, o Galo venceu facilmente por 4 a 1. De acordo com Lucas, o resultado já foi uma mostra do quanto a metodologia de Milito está funcionando. Ele destacou o quanto o treinador trabalha a posse de bola, o que acabou mesmo aparecendo nesta quinta-feira (4).

“O Caracas jogou diante de nós com uma linha baixa. E uma das características do nosso time é a posse de bola. Ele (Milito) gosta de controlar o jogo assim. É uma ideia complexa, que demanda tempo e treinamento. Mas, aos poucos, a equipe vai ficando com sua cara porque essa é uma das ideias principais dele”, afirmou Lucas.

Lucas afirmou ainda que Milito nunca escondeu que era este o jeito de jogar que queria no Atlético. Embora destaque que a adoção do estilo ainda vá levar um tempo para a adaptação completa do time, uma amostra já ficou clara no jogo em Caracas:

“Desde a chegada, o Milito foi bem claro com a forma que pensa o futebol. Ele tem uma didática muito interessante, mas essas ideias dependem de um tempo: é um processo. Então, obviamente, com o passar do tempo, os movimentos ficam mais evidentes. Quanto mais possibilidade de treinamento e dia a dia, os jogadores vão absorver melhor as ideias. Com isso, vão manter por mais tempo a qualidade que vimos no primeiro tempo”.

