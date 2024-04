Corinthians descarta novas contratações neste primeiro semestre

O Corinthians deve dar uma pausa em sua movimentação no mercado e não deve contratar até a próxima janela de transferência. Há uma brecha que o clube possa trazer novos jogadores até o dia 19 de abril, mas apenas de atletas que estão disputando os Estaduais. Contudo, a diretoria do Timão descarta novas transferências neste momento.

A diretoria entende que fechou o primeiro ciclo de contratações e da reformulação inicial proposta para o elenco. Até aqui, o Timão contratou 11 novos jogadores e quase R$ 129 milhões investidos apenas neste começo de ano. Além disso, os próximos jogos devem ser cruciais para avaliar como está o elenco neste momento.

Tanto os dirigentes quanto a comissão técnica, vão avaliar os duelos contra Nacional, do Paraguai, pela Sul-Americana e Atlético-MG, pelo Brasileiro, para saber quais setores precisam ser reforçados. O desempenho do Corinthians vai servir de parâmetro para as próximas contratações, sem estourar o orçamento do clube.

Aliás, com folha salarial na casa dos R$ 20 milhões mensais, a chegada de novos jogadores também é vista como inviável neste momento. Exceto que seja uma oportunidade de mercado e que não afete o planejamento financeiro traçado para o primeiro semestre.

O Corinthians volta a campo contra o Nacional-PAR, na Neo Química Arena, às 19h, pela segunda rodada do Grupo F, da Copa Sul-Americana. O Timão já fechou sua lista de inscritos na competição continental, indicando que não deve ter novos jogadores neste primeiro semestre.

