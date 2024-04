Conselho reprova contas, e Rueda pode ser expulso do Santos

O Conselho Deliberativo do Santos reprovou as contas do último ano do ex-presidente Andres Rueda, em reunião nesta quinta-feira (04). Agora, a Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) poderá abrir uma investigação interna para apurar os fatos. Caso algo seja encontrado, o ex-mandatário pode se tornar inelegível no Peixe, ou até mesmo elimina-lo eliminado do quadro associativo.

Se isso ocorrer, Rueda será o quinto ex-presidente que acabará sendo retirado do quadro de associados do Peixe. O ex-mandatário terá o amplo direito à defesa no decorrer do processo. Os últimos quatro presidentes do clube passaram por um processo de expulsão: Odílio Rodrigues, Modesto Roma Júnior, José Carlos Peres e Orlando Rollo.

De acordo com o relatório do Conselho Fiscal, as contas sugerem ”gestão temerária”. No documento, é possível observar algumas falhas como o não pagamento ao Krasnodar, pela compra de Cueva, além da antecipação das verbas do acordo de publicidade. Assim, já existia um movimento interno pela reprovação das contas, apesar do superávit de pouco mais de R$ 1 milhão em 2023.

Os conselheiros também contestaram outras coisas. Como o aumento significativo do endividamento, a queda para a Série B do Brasileirão, o adiantamento de diversas verbas publicitárias e de imagem, além do atraso em pagamentos de jogadores e funcionários.

Rueda não deseja deixar o Santos neste momento

Por fim, Andres Rueda já deu início ao seu processo de defesa e não deve se manifestar sobre o caso até um resultado em definitivo. Aliás, o ex-mandatário sabe que suas chances são pequenas, mas não deseja deixar o quadro associativo do Peixe.

