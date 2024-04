Nove cidades paulistas onde o Santos é mais popular do que o Palmeiras

As principais pesquisas podem até mostrar o Palmeiras com torcida maior do que a do Santos. Mas há redutos, no estado de São Paulo, onde a alegria será da maioria em caso de título do Peixe no próximo domingo (7). Por ter vencido o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista por 1 a 0, o time treinado por Fábio Carille entrará, então, em campo com a vantagem do empate, no Allianz Parque. O levantamento é do site “Torcedores.com”.

A pesquisa levou em consideração o volume de buscas por Palmeiras e Santos no Google desde 2004. Afinal, naquele ano, buscador passou a mensurar o interesse dos usuários no ambiente virtual. Foram, portanto, somadas as buscas pelos dois times em 197 municípios paulistas. Em seguida, a pesquisa calculou o percentual correspondente a cada uma das equipes nas cidades. Veja, abaixo, onde o Peixe é mais popular do que o Palmeiras.

Santos

O topo da lista não poderia ser diferente. A cidade que dá nome ao time continua sendo sua casa e onde o Peixe é mais popular. Com 73% das buscas comparadas às do Palmeiras, o Santos é maioria na cidade natal.

Pedro de Toledo

Cidade no Vale do Ribeira, Pedro de Toledo está muito ligada à Baixada Santista historicamente. O Ramal de Juquiá, ferrovia que ligava o Porto de Santos à cidade de Juquiá, foi importante para o desenvolvimento do litoral paulista e passava pela cidade. Na cidade, 68% das buscas por Palmeiras e Santos são pelo time da Vila Belmiro.

São Vicente

Cidade onde Neymar cresceu e despontou para o futebol, São Vicente aparece na lista como a terceira cidade com maior proporção de buscas pelo time da Baixada Santista. Em comparação ao clube palestrino, 68% das pesquisas ficaram concentradas no Peixe.

Cubatão

Vizinha a Santos, a Cidade símbolo da Recuperação Ambiental também aparece com alto índice de buscas pelo Santos. Ou seja, por conta do grande parque industrial, a cidade foi considerada pela ONU a cidade mais poluída do mundo na década de 1980. Porém, a cidade conseguiu controlar 98% do nível de poluentes no ar. Nas buscas pelos times envolvidos na decisão do Campeonato Paulista, 58% das pesquisas foram concentradas na equipe hoje comandada por Fábio Carille.

Guarujá

A cidade onde funciona, sobretudo, um paraíso particular de celebridades e jogadores também aparece como uma das cidades onde as buscas pelo Santos prevalecem. Além de ser onde Pelé viveu grande parte de seus últimos anos de vida, jogadores como Neymar e Gabigol, formados e referências do Santos, também têm mansões na cidade. As buscas pelo Santos aparecem com 58% em comparação às do Palmeiras.

Itariri

Cerca de 157,3 km distante de São Paulo, Itariri fica entre o litoral paulista e o Vale do Ribeira. A cidade, que faz parte da Região Turística Caminhos da Mata Atlântica, chega a ter 58% das buscas pelo time do litoral em comparação às do alviverde da capital.

Praia Grande

A cidade onde fica a sede do Instituto Neymar Jr, associação sem fins lucrativos bancada pelo craque há quase dez anos, aparece na sétima colocação como cidade com mais pesquisas pelo clube alvinegro. Na disputa contra o Palmeiras, o Peixe venceu com 52%.

Iguape

O maior município do Estado de São Paulo em tamanho territorial fecha a lista de cidades. Com 1.980.916 km quadrados, fica a cerca de 196 km de Santos, sendo a cidade mais distante a ter o Peixe como time favorito em comparação ao Palmeiras. Em Iguape, o Santos aparece com 51% das buscas em comparação ao clube da capital.

Eldorado

A cidade é mais uma que tem superioridade do Santos em relação ao rival: 51%. Ela tem, aliás, uma característica diferente das demais onde o Peixe foi o mais buscado: é praticamente equidistante dos municípios onde ficam Palmeiras e Santos, 241 km e 237 km, respectivamente.

Nove cidades onde predominância do Palmeiras é maior do que o Santos

Com mais torcedores do que o Santos, de acordo com as pesquisas de tamanho de torcida, era de se esperar que o Palmeiras motivasse, enfim, mais buscas no Google do que o rival. Os nove municípios paulistas onde a popularidade do alviverde é maior são Itapirapuã Paulista, Itajobi, Taquaritinga, Conchas, Mineiros do Tietê, Fernão, Pindorama, Santa Adélia e Vera Cruz. Neles, o percentual do Palmeiras foi sempre de 75% ou mais.

