Yuri Alberto cresce de produção com a chegada de António Oliveira

É inegável que Yuri Alberto vive uma fase especial no Corinthians. O jogador é o artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Romero, com sete gols marcados e se consolidou cada vez mais no time titular. Contudo, é importante ressaltar que o bom momento do atacante se passa após a chegada do técnico António Oliveira.

Desde que o português chegou ao Corinthians, o centroavante marcou seis gols em oito partidas. Neste período, está contando o amistoso contra o Londrina, recentemente. Os números se colocam em oposição à passagem de Mano Menezes no Timão. Com o antigo treinador, Yuri Alberto marcou apenas um tento em seis compromissos.

Mesmo com contestações de boa parte da torcida, Yuri Alberto nunca deixou de ser unanimidade. Além disso, seu respaldo aumentou com a chegada de António Oliveira, que já conhecia o jogador desde a época de Santos.

Desde a vitória contra o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil, António vem dando sequência para Yuri e Pedro Raul juntos no time titular. O camisa 9 foi deslocado para o lado direito, enqunto segundo está encarregado de ser o centroavante. Curiosamente, o camisa 9 marcou em todos os jogos desde então, mas a formação vem recebendo algumas críticas.

Yuri Alberto deve seguir no time titular do Corinthians

Contra o Racing, do Uruguai, a dupla não teve um bom desempenho, mesmo com Yuri Alberto marcando o gol corintiano na partida. Não se sabe se António vai manter a formação com dois centroavantes de origem, mas o certo é que o camisa 9 deve seguir como titular no duelo contra o Nacional, do Paraguai. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira (9), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

