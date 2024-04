Palestino terá desfalque importante contra o Flamengo no Maracanã

Próximo adversário do Flamengo na Libertadores, o Palestino perdeu para o Bolívar por 4 a 0 na noite de quinta-feira (5), em casa, pela primeira rodada do Grupo E. Como se já não bastasse o desafio que o time chileno terá na próxima partida na competição, em virtude da disparidade técnica dos elencos, a equipe do técnico Pablo Sanchez terá um desfalque importante, o zagueiro Iván Román.

Jogador de 17 anos, que defende as cores do Chile nas divisões de base, Iván foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo, enquanto o Palestino perdia por 2 a 0.

Iván Román, aliás, cometeu o pênalti que resultou no primeiro gol do time visitante, ainda aos 27 minutos da etapa inicial. A expulsão foi pelo segundo cartão amarelo.

Provável substituto

A expectativa é que o técnico Pablo Sanchez escale Antonio Ceza, de 21 anos, no lugar de Iván. Afinal, na volta do intervalo contra o Bolívar, ele entrou na partida para jogar ao lado de Cristian Suarez.

