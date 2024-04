Atual campeão, o Fluminense fez sua estreia na Libertadores e arrancou um empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru. Assim, na sequência do Grupo A, o Tricolor volta a campo na terça-feira (9), para medir forças com o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã. No comando técnico do adversário, um velho conhecido da torcida, o argentino Jorge Almirón.

Vale lembrar que o treinador, de 52 anos, traz excelentes recordações para a torcida tricolor. Isso porque era o comandante do Boca Juniors no ano passado, quando as equipes se enfrentaram pela final da Libertadores, e a equipe carioca ficou com o título inédito.

Na época, Almirón chegou ao Boca Juniors no ano passado e conduziu a equipe à final da Libertadores, mesmo sem ser uma campanha de encher os olhos.. No dia 4 de novembro, o time xeneize perdeu por 2 a 1 para o Fluminense no Maracanã. No dia seguinte, o profissional pediu demissão.

Em janeiro, o treinador assumiu o Colo-Colo e teve uma boa estreia na Libertadores. Nesse sentido, a tradicional equipe chilena bateu o Cerro Porteño por 1 a 0, no Monumental de Santiago. Cepeda marcou o gol do triunfo aos 48 do segundo tempo e garantiu a liderança do Grupo A após a primeira rodada, com três pontos.

Por fim, até o momento, o treinador soma 12 partidas, com sete vitórias, três empates e duas derrotas no comando do Colo-Colo. Além do confronto do dia 9, no Maracanã, as equipes também se enfrentam no dia 9 de maio, às 21h (de Brasília), no Chile, com estádio ainda indefinido.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense reencontrará técnico que derrotou na final da última Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.