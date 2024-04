Peru x Paraguai farão amistoso antes da Copa América

Em forma de preparação visando a Copa América, Peru e Paraguai farão uma partida amistosa no próximo dia 7 de junho. A informação sobre o duelo que acontecerá em Lima foi confirmada através dos canais oficiais das duas confederações.

Agustín Lozano, presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), apontou que esse desafio foi um pedido feito pela nova comissão técnica do selecionado peruano. Anunciado em dezembro do ano passado como novo técnico da Blanquirroja, Jorge Fossati tem apenas duas partidas no comando onde venceu os amistosos do último mês de março contra Nicarágua e República Dominicana.

Além disso, Lozano aproveitou para antecipar que a previsão para determinar o horário e também o estádio que vai abrigar o confronto é de “alguns dias”.

“Estamos sempre atentos às exigências do comando técnico, esse é o nosso trabalho gerencial. Temos um relacionamento muito bom com as Associações Membros da Conmebol e ter chegado a um acordo com o Paraguai é muito importante. Pois, como disse o professor Fossati, depois de jogar contra os países da Concacaf, chegou a hora de jogar contra adversários sul-americanos. Em alguns dias, estaremos definindo o cenário do amistoso e, de acordo com ele, o horário da partida”, detalhou o mandatário do futebol peruano.

A tendência é que, pelo curto espaço de tempo entre o amistoso e o começo da Copa América, este seja o último jogo das seleções antes do início do torneio continental. O Peru integra o Grupo A onde está ao lado de Argentina, Chile e Canadá. Já o Paraguai está no Grupo D com Brasil, Colômbia e Costa Rica.

