Dorival Júnior realiza palestra para árbitros

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior realizou palestra, na quinta-feira (4), para árbitros do futebol brasileiro. Em semana de treinamentos, 54 árbitros e assistentes estão concentrados em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dessa forma, o treinador, em sua participação, abordou temas como a pressão no futebol e a postura de atletas e treinadores.

“O objetivo principal é com a qualidade do nosso futebol. É uma participação no sentido de tentar entender as dificuldades, os problemas enfrentados pela arbitragem, que eles nos mostrem algumas sugestões que possamos melhorar a qualidade do jogo”, iniciou Dorival Júnior.

“Precisamos contar com o apoio de todos aqueles que fazem parte do espetáculo. Temos que humanizar um pouco mais esse relacionamento entre os profissionais com a arbitragem. Assim, a expectativa é que tenhamos um ótimo Campeonato Brasileiro”, completou o treinador da Canarinho.

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, enalteceu a importância do encontro que, segundo ele, da a oportunidade para os árbitros escutarem o outro lado.

“Esse encontro tem uma importância muito grande que é ouvir o outro lado. É extremamente engrandecedor ainda mais vindo de um treinador que é uma referência no futebol brasileiro e é o técnico da nossa Seleção. Escutar dele suas ideias e sugestões para um caminho rumo a melhora da arbitragem é fundamental. É importante porque o árbitro também tem a voz para poder dizer aos técnicos o que eles podem fazer para todos juntos melhorarmos a qualidade do futebol brasileiro”, explicou Seneme.

