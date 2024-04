Cano e Ganso treinam no Fluminense e aumentam chance de encarar o Colo-Colo

Dois desfalques do Fluminense na estreia da Libertadores estão próximos do retorno. Afinal, Cano e Ganso treinaram com o elenco nesta sexta-feira (5), na reapresentação do time, no CT Carlos Castilho. Assim, ambos aumentaram as chances de voltarem no jogo com o Colo-Colo, na próxima terça-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A.

Por outro lado, o meia Renato Augusto sofreu um problema muscular na panturrilha esquerda e iniciou o tratamento. O meio-campista sentiu ainda no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru, e deixou o gramado para a entrada de Lima.

A dupla virou desfalque antes do jogo de volta da semifinal do Carioca, em Fla-Flu que terminou com a eliminação tricolor. O argentino teve sua segunda lesão desde que chegou ao futebol brasileiro, com uma entorse no joelho direito. Contudo, teve dificuldade para fazer alguns movimentos no treino que antecedeu o jogo contra a equipe peruana.

O camisa 10, por sua vez, sentiu dores na panturrilha antes do Fla-Flu, algo que persistiu, Apesar de ter ficado 18 dias sem entrar em campo, o Fluminense preferiu preservá-lo diante do Alianza Lima para que chegue mais forte e bem fisicamente contra o Colo-Colo.

Olho na agenda

O Tricolor volta a campo pela competição internacional na próxima terça-feira (9), às 21h, no Maracanã. Por fim, o adversário é o Colo Colo, que estreou com vitória simples sobre o Cerro Porteño. O time chileno é o líder do Grupo A após a primeira rodada.

