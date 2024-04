Zagueiro do Nova Iguaçu revela preparação antes dos jogos: ‘Estudo bastante os meus adversários’

Sérgio Raphael não é um dos pilares do sistema defensivo do Nova Iguaçu por acaso. O zagueiro recebe relatórios de uma empresa especializada em desempenhos e gosta de estudar os adversários antes dos jogos. O defensor tem apresentado boas atuações nesta temporada e agora busca conter os ataques do Flamengo na final do Carioca.

“Sim, eu estudo bastante os meus adversários, mas não faço isso sozinho. A cada rodada, alguns dias antes da partida, eu recebo um relatório da Beelieve (empresa especializada em análise de desempenho) com detalhes sobre a formação, a forma de jogar, as características do sistema ofensivo do adversário e alguns vídeos dos atacantes que vou ter duelos direto no jogo”, revelou Sérgio Raphael ao Jogada 10.

Preparação de Sérgio Raphael

O zagueiro também confessou que este estudo pré-jogo tem sido um fator diferencial para seu crescimento profissional e bom desempenho em campo.

“Isso realmente tem sido um diferencial pro meu crescimento e minha performance. Com isso consigo estudar e me preparar melhor pro jogo, para neutralizar os pontos fortes e explorar os pontos fracos de cada jogador”, afirmou Sergio Raphael.

Flamengo x Nova Iguaçu

Aliás, Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (07/04), às 17h, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Assim, Sérgio Raphael, que teve dificuldades em conter os ataques de Pedro e Cebolinha no duelo de ida, agora busca uma atuação segura em campo.

