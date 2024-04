Atlético inicia ‘missão final’ com foco em reduzir desgaste para o Campeonato Mineiro

O Atlético goleou o Caracas, por 4 a 1, na noite da última quinta-feira (4), na Venezuela, em duelo da Copa Libertadores. No entanto, agora começou a “missão final”.

O Galo deixou o gramado da partida e foi direto para o hotel. O primeiro passo foi dar o descanso imediato aos jogadores. Além disso, o técnico Gabriel Milito comandou um treinamento leve, ainda na Venezuela, na manhã desta sexta-feira (5).

A delegação agora tem o retorno para Belo Horizonte. A saída de jogadores e comissão técnica será às 15h05 (de Brasília). A chegada a Belo Horizonte será em torno de 21h25 (de Brasília), no Aeroporto de Confins.

Os atletas retornam aos treinamentos no sábado (6), pela manhã. Será o momento de Milito fazer os últimos ajustes na equipe que vai defender as cores do Galo contra o Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro.

O primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2, na Arena MRV. Assim, o time celeste tem a vantagem de jogar por novo empate ou vitória. Ao Atlético interessa apenas o triunfo.

