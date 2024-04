Internacional dá início à preparação para segundo compromisso da Sul-Americana

O elenco do Internacional se reapresentou, nesta sexta-feira (05), no CT Parque Gigante. O grupo iniciou a preparação para o segundo compromisso pela Sul-Americana, quando vai enfrentar o Real Tomayapo, da Bolívia. No retorno aos trabalhos, o Colorado teve duas grandes ausências. Tratam-se do volante Aránguiz e do atacante Valencia. Por outro lado, o goleiro Rochet e Thiago Maia, que realizaram apenas atividades na academia na última quarta-feira (03), voltaram a treinar com o elenco, assim como o argentino Alario.

A baixa de Aránguiz já era esperada. Afinal, o chileno passou por uma cirurgia no olho e será baixa por tempo indeterminado na equipe. Já Enner Valencia, que foi desfalque no Inter em sua estreia pela Sul-Americana, continua realizando tratamento de um trauma no pé direito. A propósito, ele é dúvida para o próximo compromisso no torneio internacional.

Os demais jogadores do grupo da equipe gaúcha trabalharam normalmente no CT Parque Gigante. Além do goleiro uruguaio Rochet e do volante Thiago Maia, o centroavante Alario foi a grande novidade. Isso porque ele recebeu liberação do departamento médico para voltar as atividades. No caso, após pancada no joelho direito que sofreu no primeiro jogo da semifinal do Estadual contra o Juventude. Devido ao problema, ele foi desfalque na segunda partida contra o Jaconero, no Beira Rio.

Detalhes do treino

Somente a primeira parte do treinamento foi aberta à imprensa, período em que os jogadores fizeram trabalhos físicos e com foco na troca de passes. Posteriormente, já com os portões fechados, a comissão técnica promoveu atividades táticas principalmente com destaque no posicionamento. Bem como na construção ofensiva.

Próximo compromisso do Internacional

O Internacional retorna aos gramados para enfrentar o Real Tomayapo, da Bolívia, na próxima quarta-feira (10). O duelo vai ocorrer no Beira-Rio, às 21h, e será válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Em seu primeiro compromisso no torneio, o time gaúcho empatou com o Belgrano por 0 a 0, na Argentina. Assim, com apenas um ponto, encontra-se na segunda colocação do Grupo C. No momento, o líder é o Delfín, do Equador, que venceu exatamente o Real Tomayapo, na primeira rodada.

