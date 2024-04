Técnico do Benfica não confia na permanência de Di María: ‘Não sei se é possível’

A segunda passagem de Ángel Di María pelo Benfica pode terminar ao fim da temporada. O jogador tem o aval do técnico Roger Schmidt para renovar contrato, que expira em junho, mas ainda não decidiu o seu futuro. O objetivo inicial do craque era retornar ao Rosario Central, da Argentina, clube que o revelou, mas mudou de ideia por questões extracampo. Recentemente, chegou a ser cogitado em clubes brasileiros.

Roger Schmidt revelou que Di María tinha a intenção de atuar somente por uma temporada no Benfica. Apesar de o martelo para a saída do argentino não estar batido oficialmente, o treinador está pessimista quanto a uma renovação.

“O plano dele era jogar uma temporada no Benfica e depois talvez tomar outra decisão. Não sei o que ele pretende, mas continua em grande forma, é um jogador fantástico, jogador-chave para nós, tenho todo o respeito por ele. Ele vai tomar a decisão com a sua família e veremos qual será. Seria bom manter um jogador como ele no verão, mas não sei se é possível”, declarou o técnico alemão, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Aos 36 anos, Di María tinha o desejo de retornar ao futebol argentino e atuar pelo Rosario Central. A ideia, contudo, foi posta de lado quando seus familiares receberam ameaças de morte recentemente.

Di María é destaque no Benfica

Os números de Di María pelo Benfica nesta temporada corroboram a sua importância à equipe, como afirmou o treinador. São 15 gols e dez assistências em 40 jogos em 2023/24. O contrato do jogador vai somente até junho e o clube português tem o interesse em renová-lo. Caso não permaneça no futebol europeu, mercados como Arábia Saudita, Major League Soccer e até Brasil surgem como opção para o veterano campeão mundial com a Argentina em 2022.

Neste sábado, o Benfica faz o clássico diante do Sporting, no José Alvalade, às 16h30 (de Brasília). A vitória é de suma importância para os Encarnados seguirem na briga pelo título português. Isso porque somam 67 pontos, um a menos que o rival de Lisboa, que ainda tem um jogo a menos.

