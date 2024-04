Athletico x Maringá: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Maringá se enfrentam neste sábado (6), na Ligga Arena, às 17h, pela partida decisiva do Campeonato Paranaense. Com a vantagem conquistada no primeiro jogo, em que venceu por 1 a 0, o Furacão precisa apenas de um empate para garantir o título estadual. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nas penalidades.

Com 27 títulos, o Athletico busca o bicampeonato, enquanto o Maringá nunca conquistou o troféu. Contudo, a equipe do interior foi vice-campeã em 2014 e 2022.

Onde assistir

O NSports, canal por assinatura, transmite a partida.

Como chega o Athletico

Enquanto o Maringá teve uma semana de descanso, o Athletico teve uma boa atuação na Copa Sul-Americana, vencendo por 4 a 1 o Sportivo Ameliano, do Paraguai. Para o jogo decisivo, Cuca terá os retornos de Erick e Pablo, mas Pedro Henrique está suspenso.

Como chega o Maringá

No Maringá, por fim, Vilar e Morelli voltam após suspensão. Sendo assim, o técnico Jorge Castilho ainda está indeciso: Ainda estamos definindo. Os dois que entratam inegavelmente atuaram muito bem. O Morelli e o Vilar são titulares da equipe e vinham em um ótimo momento. O Vilar com os gols e o Morelli muito regular. Vamos, afinal, precisar de todos”.

ATHLETICO X MARINGÁ

Campeonato Paranaense – Final – Jogo de volta

Data e horário: 06/04/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Zapelli e Christian (Pablo ou Julimar); Canobbio e Mastriani.. Técnico: Cuca

MARINGÁ: Dheimison; Ronald, Tito e Vilar; Marcos Vinícius, Morelli (Iago Santana) Rodrigo, Zé Vitor e Caíque; Serginho e Bruno Lopes. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodolpho Toski Marques

