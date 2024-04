Brighton x Arsenal: escalações e onde assistir

A fase decisiva da Premier League promete fortes emoções neste sábado (6). Na briga pela liderança, o Arsenal visita o Brighton, às 13h30 (de Brasília), no American Express Community Stadium, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Como chega o Brighton

Em uma temporada de altos e baixos, o Brighton figura no meio da tabela da Premier League e vai jogar a elite do futebol inglês na próxima temporada. No momento, a equipe é a 9ª colocada, com 43 pontos, sendo 14 a menos que o Tottenham, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias.

Contudo, o Brighton venceu apenas um jogo dos últimos cinco que disputou e não vive seu melhor momento na competição. Além disso, o técnico italiano Roberto de Zerbi não poderá contar com alguns jogadores. Solly March, Kaoru Mitoma, Billy Gilmour e Jack Hinshelwood, lesionados, estão fora. Ao mesmo tempo, James Milner é tratado como dúvida.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal é um dos candidatos ao título da Premier League e vai brigar até o final pelo caneco que deixou escapar na temporada passada. Os Gunners aparecem na vice-liderança, com 68 pontos, apenas dois a menos que o Liverpool. Ou seja, em caso de vitória fora de casa neste sábado, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta dorme no topo da tabela.

Além disso, a boa notícia para o torcedor do Arsenal é que o técnico Mikel Arteta não terá desfalques para a partida deste sábado e poderá entrar em campo com força máxima.

Brighton x Arsenal

32ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 06/04/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING)

Brighton: Bart Verbruggen; Tariq Lamptey, Lewis Dunk, Van Hecke e Pervis Estupinan; Carlos Baleba e Pascal Gross; Simon Adingra, Jakub Moder e Julio Enciso; Danny Welbeck. Técnico: Roberto de Zerbi.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Kiwior; Martin Odegaard, Jorginho, Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: Star+

O post Brighton x Arsenal: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.