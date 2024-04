Sport x Náutico: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e Náutico se enfrentam neste sábado (6), às 16h30, na partida de volta da final do Campeonato Pernambucano. O Clássico dos Clássicos terá torcida única do Leão e acontecerá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. Por conta dos episódios recentes de violência, a Polícia Militar destacou mais de mil homens para um esquema especial de segurança. Com a vitoria por 2 a 0 no jogo de ida, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para o Timbu. Este, em suma, precisa vencer por pelo menos três gols para erguer o caneco no tempo normal. Caso vença por dois, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir

A Globo transmite para Pernambuco e o Canal Goat, via streaming, para todo o Brasil.

Como chega o Sport

O técnico Mariano Soso terá à disposição o retorno de Fabinho, que se recuperou de uma lesão no quadril. No entanto, Felipinho ainda está lesionado e pode ser o único desfalque do Leão da Ilha para a final. Caso ele jogue, ocupará a vaga de Dominguez. Além disso, o treinador ainda decidirá se escala Riquelme ou Rosales, na zaga, e Lucas Lima ou Chrystian Barletta mais à frente.

Como chega o Náutico

A derrota no primeiro jogo resultou, afinal, na saída de Allan Aal do comando técnico do Timbu. Mazola Júnior, seu substituto tem, antes de tudo, um tabu pela frente. Desde 2004 o Náutico não vence o Sport por dois gols de diferença como visitante. Além disso, não vence o Sport fora por qualquer placar desde 2019. O lado bom, entretanto, é a possibilidade das voltas de Paulo Sérgio, que estava suspenso na primeira partida da final, Lorran e Robson Reis, recuperados de lesões.

SPORT X NÁUTICO

Campeonato Pernambucano – Final – Jogo de volta

Data e horário: 06/04/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

SPORT: .Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Riquelme (Rosales); Felipe, Fabrício Domínguez (Fábio Matheus) e Alan Ruiz; Lucas Lima (Chrystian Barletta), Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso

NÁUTICO: Vagner; Arnaldo (Danilo Belão), Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos; Marcos Júnior, Marco Antônio e Patrick Allan; Leandro Barcia, Paulo Sérgio e Evandro (Luiz Paulo). Técnico: Mazola Júnior

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana

VAR: Gilberto Castro Júnior

