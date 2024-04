Daniel Alves fala pela primeira vez após deixar a prisão

Daniel Alves está em liberdade provisória após ser condenado por estupro na Espanha e falou pela primeira vez publicamente após deixar a prisão. Nesta sexta-feira (5), o jornal espanhol ‘El Periódico’ publicou uma matéria na qual o brasileiro se disse “tranquilo” e que não tem mais muito o que fazer a não ser comparecer à Justiça às sextas-feiras para mostrar que não deixou a cidade de Barcelona.

Além disso, Daniel Alves destacou que seu “jogo” agora é nos tribunais, mas não sabe quanto tempo isso pode durar devido aos recursos das partes envolvidas.

“É isso o que me cabe. Eu também não tenho muito mais para fazer”, disse Daniel Alves.

O período do ex-jogador no presídio também recebeu destaque na matéria publicada pelo jornal espanhol. Segundo o ‘El Periódico’, Dani Alves está mais abatido e magro do que antes da prisão, porém o ex-jogador afirma que se adapta a qualquer lugar.

“Onde quer que eu vá, sobrevivo. Eu me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o lugar”, disse.

