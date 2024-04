Polícia Civil desmente John Textor, do Botafogo, e diz que o intimou a depor

A Polícia Civil do Rio de Janeiro desmentiu John Textor, dono do Botafogo. O empresário afirmou na quarta-feira que o depoimento dado às autoridades sobre acusações de manipulações de resultados aconteceu por vontade própria, mas o órgão disse que intimou o americano a depor.

“A Polícia Civil informa que o citado (John Textor) foi intimado e prestou depoimento. Ele ficou de entregar provas que corroborem as informações prestadas. As investigações estão a cargo da Delegacia do Consumidor e do Ministério Público, e seguem sob sigilo”, disse a Polícia Civil, que ainda não recebeu as provas que o empresário afirma ter.

Textor chegou ao Brasil na quarta-feira, junto com Artur Jorge, novo treinador botafoguense, e seguiu direto para a Cidade da Polícia. O empresário perdeu o primeiro tempo da derrota alvinegra para o Junior Barranquilla (COL), na estreia da Libertadores. Após o jogo, porém, ele afirmou que combinou o encontro.

“Hoje (quarta) eu finalmente pude fazer com que os procuradores combinassem minha ida à polícia. Eu fui, comecei o processo, entreguei muitas provas, dei meu depoimento”, declarou Textor.

