Está chegando a hora da final do Campeonato Carioca 2024. E o Maracanã terá casa cheia no próximo domingo, quando Flamengo e Nova Iguaçu decidem o título. Afinal, os ingressos destinados à torcida rubro-negros estão esgotados. O duelo acontecerá às 17h (de Brasília).

Ao todo, mais de 55 mil bilhetes foram vendidos antecipadamente. As entradas restantes era de gratuidade e para o setor destinado à torcida do Nova Iguaçu. A carga total é de mais de 65 mil pessoas.

No jogo de ida, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, no último sábado, com dois gol de Pedro e um de Ronald (contra). Dessa forma, o Rubro-Negro jogará pelo empate ou até por derrota por dois gols de diferença para ficar com o troféu pela 38ª vez. Para a equipe da Baixada Fluminense, porém, somente triunfo por quatro gols de diferença garante o título inédito. Se a Laranja vencer por três gols, a partida irá para os pênaltis.

Após o jogo com o Nova Iguaçu, o Flamengo volta a campo na quarta-feira, mas desta vez pela Libertadores. O adversário será o Palestino (CHL), novamente no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Torcida do Flamengo esgota ingressos para final do Cariocão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.