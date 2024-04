Roger Machado pode conquistar seu primeiro título pelo Juventude

O técnico Roger Machado terá a oportunidade, neste sábado (6), de conquistar seu primeiro título pelo Juventude. Em sua segunda passagem pela equipe de Caxias do Sul, ele está na decisão do Campeonato Gaúcho e enfrentará o Grêmio. Curiosamente, um clube onde marcou época como jogador e até viver ótimos momentos também já à beira do gramado.

Anteriormente, Roger Machado já treinou o Juventude estou ocorreu em 2014, pouco antes dele chegar ao Grêmio e conquistar títulos pela equipe da capital gaúcha. Mas a chance de destronar o atual hexacampeão gaúcho marca uma fase importante do trabalho do técnico. O 0. a 0 do jogo de ida impulsionou a confiança e aumentou as possibilidades de tornar-se campeão estadual.

“Nosso sistema defensivo se sustentou muito bem. Neutralizamos os espaços que o Grêmio usa no contra-ataque. Produzimos as melhores oportunidades. Está aberto e vamos para Porto Alegre pela oportunidade de conquistar a competição”, disse Roger, cujo bom momento é comemorado pelo presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio:

“Ter a chance de voltar a decidir o título estadual é muito importante para o Juventude. Além de ser importantíssimo do ponto de vista esportivo, a exposição da marca do clube também é vital. Ainda mais em um ano que voltamos a disputar a elite do Campeonato Brasileiro. Com a classificação para a final, voltamos ao patamar de oito mil sócios-torcedores e usaremos essa receita nos investimentos ao longo da temporada”.

