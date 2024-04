Corinthians: patrocinadora paga multa e rompe contrato

A Tele Sena não é mais patrocinadora do Corinthians. A empresa pagou uma multa estabelecida em contrato e rescindiu o acordo que iria até o final de junho. Dessa forma, o Timão agora tem quatro propriedades para anunciantes no uniforme: a barra fontal, a barra traseira, a omoplata e o meião.

O Corinthians recebeu R$ 225 mil de multa pela rescisão. A decisão da empresa se deu por conta de divergências. A Tele Sena esperava que o clube viabilizasse a criação do título de capitalização, mas o projeto não avançou. Assim, a direção da marca ficou incomodada. A “Gazeta Esportiva” deu a notícia inicialmente.

Na terça-feira, quando o Timão enfrentará o Nacional (PAR) pela Copa Sul-Americana, a marca não estará mais exposta na camisa. A rescisão aconteceu há alguns dias, mas a logística de preparação dos uniformes para os duelos com o Racing (URU) já estava finalizada. Dessa forma, o Corinthians estreou no torneio da Conmebol expondo a Tele Sena.

A Tele Sena patrocinava o Corinthians desde outubro do ano passado. Esta foi a segunda vez que a empresa foi parceira do Timão. Em 2009, na conquista da Copa do Brasil, a marca também estava com o clube paulista.

