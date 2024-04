No Santos, Furch melhora, mas Morelos deve começar na decisão

O atacante colombiano Alfredo Morelos deverá deverá ser o titular do ataque do Santos neste domingo (7), pela final do Campeonato Paulista. Seu companheiro de posição, o argentino Julio Furch, está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Mesmo assim, a tendência é que o técnico Fábio Carille prefira o primeiro, por sua melhor condição física.

Furch sentiu as dores no primeiro jogo da final, mas vem realizando um tratamento específico para se curar da lesão. Ele obteve avanços importantes na recuperação durante a semana, mas a comissão técnica do Peixe não pretende arriscar. Dessa forma, é Morelos quem deverá comandar o ataque desde o começo do jogo deste domingo.

Fábio Carille, aliás, também terá o retorno do lateral-direito Hayner, que estava suspenso, para o jogo deste domingo. Na partida de ida, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 e, por isso, joga por um empate para ser campeão paulista. O clube não fatura o título estadual desde 2016. De quebra, se conseguir manter a vantagem aberta na eliminatória, evitará um tricampeonato que o Palmeiras não vê desde a década de 1930.

Palmeiras x Santos, no Allianz Parque, é neste domingo, às 18h. Até o momento, já foram vendidos mais de 35 mil ingressos para o confronto.

