Flaco vive pior seca do ano, nas vésperas da final do Paulistão

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Santos, neste domingo (7), às 18h, no Allianz Parque, pela grande final do Campeonato Paulista. O Verdão perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e precisa vencer por dois gols de diferença na sua casa para ficar com o tricampeonato estadual. Para conseguir ficar com o título, o Alviverde aposta muito em seu artilheiro Flaco López. Contudo, o centroavante vive sua pior ”seca” no ano.

O argentino entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o San Lorenzo, mas não conseguiu balançar as redes. Ele até chegou a acertar uma bola na trave na reta final da partida. Contudo, como passou em branco, Flaco López chegou ao terceiro jogo seguido sem marcar um gol.

Esta já é a maior seca de Flaco neste ano. Até então, o argentino havia ficado apenas dois jogos, no máximo, sem ir às redes. Contudo, o momento sem gols do atacante não abala o Palmeiras, que vê o artilheiro ainda tendo um grande desempenho. Contra o Novorizontino, na semifinal do Paulistão, ele deu a assistência para Endrick marcar o gol da vitória.

Além disso, Flaco soma dez tentos em 16 partidas na temporada. Ele é o artilheiro disparado do Verdão na temporada. Para efeito de comparação, o segundo colocado na lista é Raphael Veiga, com seis gols. Assim, o Palmeiras espera que ele apareça novamente na decisão e seja decisivo para conseguir o tricampeonato paulista.

