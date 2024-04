Com ‘missão impossível’, Nova Iguaçu tenta honrar a camisa na final

Mesmo depois de perder o jogo de ida por 3 a 0, o Nova Iguaçu não se rende ao Flamengo na disputa da final do Campeonato Carioca. O time da Baixada Fluminense precisa de um autêntico milagre para dar a volta na eliminatória, mas se preocupa em fazer um.bim papel, neste domingo (7), antes de mais nada. E, a partir daí, pode criar forças para tentar surpreender o adversário.

De acordo com o volante Albert, o Nova Iguaçu jogou mal a primeira partida, o que contribuiu para um resultado tão adverso. Por outro lado, o jogador garante que o time está empenhado em melhorar a impressão deixada e honrar a camisa laranja. Anteriormente, o Laranja da Baixada eliminou o Vasco, nas semifinais.

“A gente ficou chateado, pois sabia que podia fazer mais jogar melhor, mesmo diante de um grande adversário. Mas, infelizmente, isso faz parte do futebol. Temos que seguir trabalhando firmes e fortes para fazer um grande segundo jogo. Tentamos muito no jogo de ida, tivemos até algumas boas oportunidades, mas a gente segue e cabeça erguida. Vamos trabalhar para virmos fortes na segunda partida”, disse Albert.

O Nova Iguaçu encerra neste sábado sua preparação para a decisão do Carioca. Após o treino, na parte da manhã, a equipe vai para um hotel, na Zona Oeste do Rio, onde inicia a concentração. A saída para o Maracanã, no domingo, ocorre logo após o almoço. A bola rola às 16h.

