Com De Bruyne inspirado, City vence Crystal e segue na luta pelo tetra

O Manchester City segue na sua luta pelo tetracampeonato inglês. Na manhã deste sábado (6/4), foi até Londres, no Selhurst Stadium, e venceu o Crystal Palace, de virada, por 4 a 2. Contudo, o City foi irregular no primeiro tempo, falhando na defesa, saindo atrás, mas conseguindo o empate. Porém, quase levando mais um gol. Entretanto, na etapa final, construiu o importante resultado. De Bryune, com dois gols e uma assistência, foi o destaque. Lewis e Haaland fizeram os outros tentos dos Citizens. Mateta e Edouard marcaram para o Crystal.

O City vai aos 70 pontos. Dessa forma, divide a ponta com o Liverpool, que jogará neste domingo contra o Manchester United, fora de casa. O Arsenal, que tem 68 pontos, ainda joga neste sábado e pode terminar o dia na ponta se vencer o Brighton, fora de casa. O Crystal, com 30 pontos, está em 14º. Dessa forma, se aproxima da zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Como todos esperavam, o Manchester City ficou em cima e teve 75% de posse no primeiro tempo. E, nos primeiros três minutos alugou a intermediária de ataque. Contudo, um passe ruim de Stones deu a chance para o Crystal encaixar um contra-ataque que Mateta recebeu, entrou desmarcado na área e fez 1 a 0 para os donos da casa.

Golaço de De Bruyne

De Bruyne empatou aos 13 minutos num chute da entrada da área, pela esquerda, no ângulo esquerdo de Henderson. O City dominou e finalizou bastante. Rodri e Haaland só não marcaram pçor causa de grandes defesas de Henderson. Mas a verdade é que o time falhava muito nos passes e geravam oportudades ao time da casa. Rodri errou duas vezes. Em ambas, foi sorte o Crystal não voltar a ficar na frente do placar. No primeiro, deu a chance para Ayew. Mas este mandou um chute no travessão. No outro, Rodri atrasou no fogo para o goleiro Ortega. Contudo, o arqueiro conseguiu salvar, se antecipando a Mateta.

Virada do City no segundo tempo

No segundo tempo, o City tratou de afastar a zebra. Aos dois minutos, Lewis virou o jogo após ficar com uma espirrada da defesas depois de cruzamento de Grealish. Aos 21, a pá de cal. Grealish fez boa jogada pela esquerda e rolou para De Bruyne. Na linha de fundo, o belga cruzou para a conclusão de Haaland que não fazia gol há cinco partidas. Dessa forma, celebou o seu 19º tento na artilharia inglesa.

Com porteira aberta, os Citizens ampliaram. Aos 25, De Bruyne triangulou com Grealish e fez outro bonito gol. Nos minutos finais, o City diminuiu um pouco o ritmo. Assim, deu a chance para Edouard diminuir no fim.

Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (6/4)

Crystal Palace 2×4 Manchester City

Wolverhampton x West Ham – 11h

Everon x Burnley – 11h

Aston Villa x Brentford – 11h

Fulham x Newcastle – 11h

Luton Town x Bournemouth – 11h

Brighton x Arsenal – 13h30

Domingo (7/4)

Manchester United x Liverpool – 11h30

Sheffield Wednesday x Chelsea – 13h30

Tottenham x Nottingham Forest – 14h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com De Bruyne inspirado, City vence Crystal e segue na luta pelo tetra apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.