Leverkusen vence outra e pode ser campeão alemão na próxima rodada

O Bayer Leverkusen segue com a sua campanha dos sonhos no Campeonato Alemão e pode ser campeão na próxima rodada. Afinal, neste sábado (6/4), foi até Berlin e, mesmo fora de casa, venceu o Union Berlin por 1 a 0. Wirtz fez o gol, de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo. O Leverkusen segue invicto na competição e mantém a esperança de se tornar o primeiro campeão invicto da Bundesliga. O titulo é questão de tempo, pois tem 76 pontos, contra 60 do Bayern (que neste sábado perdeu para o Heidenheim), Como restam apenas seis rodadas, o título já pode pintar na próxima rodada. É só verncer o Werder Bremen. Seria o primeiro caneco da agremiação. Enfim, acabaria com a longa hegemonia dos Bávaros, que venceram os últimos 11 títulos.

Apesar do placar magro, o Leverkusen foi muito superior. Mas levou sufoco no fim. Quase empatou com um gol do seu goleiro Ronnow, que foi para a área perdeu a chance. O arqueiro, inclusive, foi o melhor em campo.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Pressão total do Leverkusen

Em nenhum momento o Union Berlin, mesmo jogado em casa, conseguiu equilibrar o jogo contra o Leverkusen. A diferença técnica entre as equipes era evidente e os números mostraram isso. O líder do campeonato teve 67% de posse e 12 finalizações contra três do time da casa. E nenhum desses munguados tiros do Union Berlin foram na direção do gol. Dominante, o Leverkusen via o goleiro Rannew se tornar o cara do jogo. Afinal, foram duas defesas incriveis: em falta cobrada por Grimaldo e em uma cabeçada de Iglesias. Grimaldo ainda perdeu um gol feito ao chutar fora cruzamento que veio da direita.

Nos acréscimos, o Union ficou com dez quando Gosens, que já tinha amarelo, fez falta em Tella e foi expulso. Na cobrança da falta, para a área, muita confusão, com Hincapié mandando na trave e, na volta, o lateral Odilon fazendo o gol do Leverkusen. Contudo, o árbitro deu impedimento. Entretanto, antes da conclusão, a bola bateu no braço do capitão Trimmel. Pênalti confirmado no VAR. Wirtz bateu e fez 1 a 0 para o Leverkusen, justíssimo placar.

Etapa final sem gol

O Leverkusen permaneceu em cima, mas sempre parando nas defesas de Ronnow. Nos 15 minutos finais, passou a tocar a bola, ciente de que o rival estava satisfeito de perder de pouco. No fim, ostentou 67% de posse e 18 finalizações contra oito (todas para fora) dos donos da casa. Ainda assim, a torcida local aplaudiu o Union Berlin, que pelo menos lutou. Inclusive levou perigo no último ataque, um escanteio em que o goleiro Ronnow foi à áerea e quase marcou. Enfim, sustentou uma derrota digna para um Leverkusen que pode ser campeão na próxima rodada.

Jogos da 28ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (5/4)

Eintracht 1×1 Werder Bremen

Sábado (6/4)

Union Berlin 0x1 Leverkusen

Heidenheim 3×2 Bayern

Freiburg 1×4 RB Leipzig

Mainz 4×0 Darmstadt

Colonia 2×1 Bochum

Borussia x Stuttgart – 13h30

Domingo (7/4)

Hoffenheim x Augsburg – 10h30

Wolfsburg x B.M’Gladbach – 12h30

