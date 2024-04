Artur Jorge é apresentado no Botafogo e mostra empolgação

Novo treinador do Botafogo, o português Artur Jorge foi apresentado oficialmente na tarde deste sábado (6). Em suas primeiras palavras no cargo, o comandante demonstrou alegria e entusiasmo com a oportunidade dada por John Textor, dono do clube.

“É uma satisfação iniciar o trajeto como líder técnico do Botafogo. Estou extremamente satisfeito, empenhado e determinado para que essa seja uma jornada de sucesso. Sinto e sei que é uma torcida apaixonada e conto com todos para termos um projeto de sucesso”, comentou Artur Jorge.

Artur Jorge chega ao Botafogo com mais quatro profissionais. São eles: os auxiliares técnicos Franclim Carvalho e João Cardoso, o analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes. Vale lembrar que o português comandou o primeiro treino com o elenco na última sexta-feira (05).

O Glorioso agora corre para regularizar o novo treinador a tempo do próximo jogo. Afinal, na quinta-feira, o Alvinegro encara a LDU (EQU) pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2024. O jogo, porém, desta vez, será fora de casa, nos 2.850 metros de altitude de Quito. Na primeira rodada, aliás, o Glorioso perdeu de 3 a 1 para o Junior Barranquilla, em casa.

Para ter Artur Jorge, o Botafogo desembolsou 2 milhões de euros (quase R$ 11 milhões) ao Braga (POR). Dono da SAF do Alvinegro, John Textor foi até Portugal negociar diretamente com o treinador, que assinou contrato válido até o fim de 2025.

