Roma bate Lazio em clássico marcado por muito nervosismo

Neste sábado (6/4), pela 31ª rodada do Italiano, ocorreu o grande clássico romano. Sob tensão e com mais de mil policiais no entorno do Estádio Olímpico, em razão da violência das principais organizadas (mas ainda assim teve confusão nas ruas), Roma e Lazio fizeram jogo tenso. Principalmente no segundo tempo, quando os nervos ficaram à flor da pele e rolaram muitas discussões entre os jogadores. No fim, vitória da Roma, 1 a 0, gol de Mancini no primeiro tempo.

Com a vitória, a Roma acaba com o jejum de quatro jogos sem vencer seu maior rival. Além disso, vai aos 55 pontos e sustenta o quinto lugar, que dá vaga em competições europeias. Mas a Lazio para nos 46 pontos, em sétimo. Dessa forma, pode perder uma posição para o Napoli ao fim da rodada.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

Roma na frente

Mandante do jogo e com 80% dos torcedores que foram ao Estádio Olímpico (64.513 pagantes), a Roma foi superior no primeiro tempo, com bom volume (56% de posse) e mais ousada, com 11 finalizações, contra cinco da Lazio, que apostava em contra-ataques e só assustou em um chute de Immobile. Já a Roma levou perigo em chuveirinhos e num chute de Pellegrini de fora da área. E saiu para o intervalo em vantagem, com o gol de Mancini aos 42, escorando escanteio da esquerda cobrado por Dybala.

Segundo tempo de rusgas

A Roma seguiu melhor. Assim, teve tudo para ampliar aos nove, quando Lukaku tocou para a entrada de El Shaarawy livre pela esquerda. O atacante mandou a bomba que estourou na trave de Svilar. A Lazio chegou a fazer um gol, com Kamada, aos 18. Mas corretamente anulado por impedimento do japonês após passe de Ghendouzi.

Porém, depois dos 20 minutos, o que se viu foi uma série de rusgas entre os jogadores. Praticamente tinha algum empurra-empurra a cada cinco minutos e farta distribuição de amarelos (oito). E uma curiosa situação envolvendo Dybala. O argentino depois de trocar empurrões e insultos com o francês Ghendouzi mostrou sua caneleira com a bandeira da Argentina. Uma alusão à final da Copa. Assim, o jogo seguiu tenso até o fim. Mas com a Roma celebrando importante vitória. Mas não sem confusão entre os jogadores após o apito do juiz.

Jogos da 31ª rodada do Italiano

Sexta-feira (5/4)

Salernitana 2×2 Sassuolo

Sábado (6/4)

Milan 3×0 Lecce

Roma 1×0 Lazio

Empoli x Torino – 15h45

Domingo (7/4)

Frosinone x Bologna – 7h30

Monza x Napoli – 10h

Verona x Genoa – 13h

Cagliari x Atalanta – 13h

Juventus x Fiorentina – 15h45

Segunda-feira (8/4)

Udinese x Inter de Milão – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Roma bate Lazio em clássico marcado por muito nervosismo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.