Santos fecha com patrocinadores para final do Paulistão

O Santos terá três patrocínios pontuais para a grande decisão do Paulistão contra o Palmeiras, neste domingo (07), às 18 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. O Plano Santa Saúde ficará estampado na barra frontal da camisa dos jogadores, a WestLake Pneu estará na parte traseira do calção, e a Terracom ficará na área frontal do shorts.

Os valores, por questões contratuais, são mantidos em sigilo. Inclusive, o Santos negocia com essas mesmas empresa para a disputa da Série B de 2024. Vale lembrar que esta é a primeira vez que o clube paulista disputará a competição. Assim, deve ter muitos holofotes.

Além dessas três marcas, o Santos terá outras empresas estampadas em seu uniforme para a final. São elas: Kicaldo, Blaze, Canção Alimentos, TekBond, Binance, Placo e E-Football. Dessa forma, o Peixe irá alavancar as receitas com essa final estadual.

O Santos, que não é campeão paulista desde 2016, depende apenas de si para sair da fila. Afinal, a equipe comandada por Fábio Carille abriu 1 a 0 na Vila Belmiro, no último domingo (31). Assim, o Peixe precisa apenas de um empate ou de uma simples vitória para sair do Allianz Parque com a taça nas mãos.

