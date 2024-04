Arsenal assume a liderança provisória da Premier League

O Arsenal é lider provisório da Premier League inglesa. Neste sábado (6/4), foi até a casa do Brighton, o Falmer Stadium, e detonou o rival: 3 a 0. Saka (de pênalti sofrido por Gabriel Jesus), Havertz e Trossard marcaram para os Gunners, que fizeram jogo excelente e não marcaram mais vezes por causa das grandes defesas do goleiro Verbruggen. O curioso é que o Brighton não fez um jogo ruim. Teve a posse (56%) e um bom número de finalizações, 11. Mas o Arsenal, que deu 19 chutes a gol, foi bem mais eficaz.

Com o excelente triunfo, o Arsenal vai aos 71 pontos. Deixa Liverpool e City com 70. Porém os Reds ainda jogam na rodada, neste domingo, contra o Manchester United, fora de casa. Podem reassumir a liderança isolada.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Arsenal em vantagem

O Arsenal sabia que enfrentava um rival perigoso. Mas entrou sem medo e disposto a vencer usando a sua melhor técnica. Saka perdeu na cara do gol, aos 12; Gabriel Jesus obrigou o goleiro Verbruggen a grande defesa no minuto seguinte. Embora o Brighton conseguisse armar alguns bons ataques, o Arsenal, enfim, chegou ao gol aos 33 minutos. Gabriel Jesus invadiu a parea pela esquerda e sofreu pênalti de Lamptey. Saka cobrou e marcou, fazendo justiça no placar.

Triunfo assegurado

No segundo tempo, a maior qualidade do Arsenal se fez presente. O time deixava a bola com o Brighton, mas quando a retomava, era muito perigoso. Depois de ver o goleiro rival fazer duas ótimas intervenções, os Gunners marcaram o segundo gol. Jorginho caiu pela direita e cruzou para Havertz concluir se antecipando ao marcador. E, num contra-ataque que Havertz lançou Trossard, este que invadiu a área e concluiu de cavadinha na saída de Verbruggen. Placar fechado em 3 a 0.

Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (6/4)

Crystal Palace 2×4 Manchester City

Wolverhampton 1×2 West Ham

Everton 1×0 Burnley

Aston Villa 3×3 Brentford

Fulham 0x1 Newcastle

Luton Town 2×1 Bournemouth

Brighton 0x3 Arsenal

Domingo (7/4)

Manchester United x Liverpool – 11h30

Sheffield Wednesday x Chelsea – 13h30

Tottenham x Nottingham Forest – 14h

