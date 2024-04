Zagueiro do Fluminense opera joelho e não tem previsão de retorno

Com uma lesão no joelho direito, o zagueiro Marlon passou por uma artroscopia na manhã deste sábado. A equipe médica do Fluminense realizou o procedimento. De acordo com comunicado ofical do clube, a operação ocorreu com êxito. Entretanto, não há previsão para o retorno do atleta aos campos.

“Na manhã deste sábado, o zagueiro Marlon foi submetido a uma artroscopia no joelho direito. O procedimento, feito pela equipe médica do Fluminense, foi bem sucedido”, informa a nota do Tricolor.

Guerra devolveu zagueiro ao Flu

Marlon era a primeira opção de ofício para a defesa nas ausências dos titulares Felipe Melo e Thiago Santos. Ele participou do jogo contra o Botafogo pela Taça Guanabara, mas não jogou desde então.

Cria do próprio Fluminense, o zagueiro pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Sua volta aconteceu por conta da guerra do país com a Rússia. Devido ao conflito, a Fifa permitiu que ele e outros tantos jogadores deixassem clubes ucranianos e russos por empréstimo. Desse modo, Marlon chegou ao Tricolor em julho passado. Desde então, acumulou 25 partidas pelo time.

