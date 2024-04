Bahia x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico entre Bahia e Vitória promete um novo capítulo recheado de histórias e emoções. O Esquadrão de Aço e o Leão decidem o título do Campeonato Baiano, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 3 a 2, de virada. Dessa forma, pode até empatar para levantar o caneco.

Veja a tabela do Campeonato Baiano!

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da TV Brasil para todo Brasil, além da TVE para o Estado da Bahia. A TVE e a Federação Baiana de Futebol também transmitirão no YouTube.

Como chega o Bahia?

Atual campeão baiano, o Bahia precisará vencer o maior rival por dois gols de diferença para conquistar o título em 2024. A virada nos acréscimos do jogo de ida abalou o ambiente. Afinal, o Esquadrão abriu 2 a 0, sofreu o empate aos 45 e a virada no último minuto do segundo tempo. Agora, o Tricolor de Aço se vê contra as cordas na Arena Fonte Nova.

O técnico Rogério Ceni terá força máxima à disposição para o jogo decisivo. Afinal, o Bahia não divulgou novos relatórios de problemas físicos no elenco. Além disso, o treinador conta com o retorno de Cicinho, Sidney e Roger Gabriel, que se recuperaram de lesão.

Como chega o Vitória?

Em busca do 30º título estadual, o Vitória está a um empate de encerrar o jejum de sete anos. Afinal, venceu o jogo de ida por 3 a 2, de virada, no Barradão. O último título estadual do Leão aconteceu em 2017, contra o Bahia. No ano seguinte, chegou à final pela última vez, e foi vice para o arquirrival. Nos últimos anos, no entanto, passou por dificuldades.

Para o jogo decisivo na Arena Fonte Nova, o técnico Léo Condé não poderá contar com Everaldo e Felipe Vieira, que se recuperam de lesão. Além deles, nomes como Luiz Adriano, Jean Mota, Reynaldo, Pablo, Léo Naldi e Luan Santos não foram inscritos e, portanto, também estão fora. Já Caio Dantas está acertado com o Guarani. Por outro lado, Daniel Jr volta a ficar à disposição.

Bahia x Vitória

Campeonato Baiano – Final – Jogo de volta

Data e horário: 07/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Juba, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira

VAR: Daniel Nobre Bins

