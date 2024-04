As rodadas finais do Campeonato Português serão agitadas e, neste domingo, Porto e Vitória SC entram em campo pela 28ª jornada. O duelo será no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, a partir das 16h30 (De Brasília).

Como chega o Porto

Na 3ª colocação do torneio, o Porto ainda sonha com o título e pode até mesmo reduzir a distância para a liderança com uma combinação de resultados. Nos últimos cinco duelos, a equipe de Sergio Conceição venceu três, mas vem de derroa na última jornada, quando foi superado pelo Estoril.

Como chega o Vitória SC

O Vitória Guimarães faz uma campanha sólida e, mesmo sem ostentar um orçamento robusto, aparece na briga por uma vaga na Conference League. Nos últimos quatro duelos, a equipe somou quatro vitórias seguidas.

Taça de Portugal

Rivais neste fim de semana, as duas equipes disputaram na última quarta-feira o duelo de ida da semifinal da Taça de Portugal. Melhor para o Dragão, que venceu por 1 a 0 e está mais perto da final. A volta para definir o rival do Sporting Lisboa será realizado no próximo dia 17.

Porto x Vitória SC

28ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sexta-feira, 06/04/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Cidade do Porto (POR)

Porto: Cláudio Ramos; Jorge Sánchez, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Alan Varela e Nico González; Gonçalo Borges, Pepê e Wenderson Galeno; Iván Jaime. Técnico: Sérgio Conceição.

Vitória SC: Bruno Varela; Manuel Silva, Toni Borevkovic e Tomás Ribeiro; Bruno Gaspar, Tiago Silva, Tomás Händel e Ricardo Mangas; Jota Silva, Nélson Oliveira e João Mendes. Técnico: Alvaro Pacheco.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Porto x Vitória SC: onde assistir e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.