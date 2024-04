O jornalista Paulo Vinícius Coelho cravou, em sua participação no canal do “Uol”, no Youtube, quem será o Campeão Mineiro. Aliás, ele não teve dificuldades para responder. Ele também foi questionado sobre outros estaduais e até o Campeonato Brasileiro.

Questionado sobre qual time vai levantar a taça do torneio estadual em Minas Gerais, PVC cravou: “O Cruzeiro”. O jornalista também foi questionado sobre os campeões em outros estaduais. No Rio de Janeiro, por exemplo, ele garantiu que será o Flamengo, em São Paulo o Palmeiras.

Aliás, PVC não ficou em cima do muro nem mesmo em relação ao título brasileiro. Ele garantiu que o Flamengo será o grande campeão do Brasil em 2024.

A grande final do Campeonato Mineiro está agendada para este domingo, às 15h30 (de Brasília), no Mineirão. A primeira partida entre as equipes foi no último fim de semana e terminou empatada em 2 a 2, em jogo na Arena MRV. A Raposa, afinal, tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter feito melhor primeiro turno de campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post PVC crava Campeão Mineiro e surpreende na internet ao confirmar melhor time do Brasil em 2024 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.