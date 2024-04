Ziraldo morre aos 91 anos

Um dos grandes nomes da comunicação brasileira, o cartunista e jornalista Ziraldo, morreu, aos 91 anos. A família confirmou a informação na tarde deste sábado (6). O desenhista estava em casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e morreu dormindo, por volta das 15h.

Ziraldo foi o criador de grandes personagens. Um dos mais conhecidos foi “O Menino Maluquinho”, o grande sucesso de vendas tanto de livros quanto de bilheteria com filmes. Ele também foi o responsável por ser um dos criadores do jornal “O Pasquim”, que lutou contra a ditadura militar no Brasil.

Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga (MG) e era o mais velho de sete irmãos. O nome dele, aliás, é a combinação dos nomes dos pais: Zizinha (mãe) e Geraldo (pai). Sua primeira publicação aconteceu logo aos seis anos, no jornal “Folha de Minas”. Zirando era formado em Direito pela Faculdade de Direito de Minas Gerais, em Belo Horizonte. No entanto, sempre atuou na comunicação.

Ziraldo, aliás, tinha forte ligação com o futebol. Aliás, durante a Copa União de 1987, ele foi contratado pelo Clube dos 13 e desenhou todos os mascotes dos times participantes. Em 2009, o Vitória contratou o desenhista para fazer os traços do Leão, por causa dos 110 anos do clube.

O Corinthians, afinal, também remodelou seu mascote e Ziraldo foi o responsável por isso. Aliás, ele chegou a fazer três versões para o Timão: adulto, feminina e infatil.

Em 2016, Zirando foi convidado pelo Flamengo para produzir uma ilustração de um painel no Ninho do Urubu. Ele também escreveu um livro sobre o Rubro-Negro, com o nome: “O Mais Querido do Brasil em Quadrinhos”.

