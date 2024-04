Sem dificuldades, o Athletico-PR derrotou o Maringá por 3 a 0 na Ligga Arena e sagrou-se campeão paranaense de 2024. Afinal, o Furacão tinha também vencido a ida por 1 a 0, há uma semana. Pablo, Fernandinho e Mastriani marcaram os gols do Rubro-Negro.

Com esta conquista, o Athletico chegou ao 28º título, mas ainda está longe de alcançar o maior rival, Coritiba, que tem 39. A lista de maiores campeões tem ainda Ferroviário (já extinto) com oito, Paraná, com sete, Britâni (já extinto), com sete, e Londrina, com cinco. O Maringá, por sua vez, foi vice pela terceira vez. Os outros vices foram em 2014 e 2022.

O Athletico dominou amplamente o primeiro tempo. Logo aos 8, Esquivel teve boa chance, afinal, acertou a rede pelo lado de fora. Pouco depois, aos 26, Pablo abriu o placar após tabelar com Christian, chutar da entrada da área e ainda contar com desvio da zaga. No final da etapa, Fernandinho, aos 40, ampliou de pênalti.

Com a vantagem de 3 a 0 no agregado, o Athletico, então, passou a administrar o resultado. Ainda assim, Julimar foi derrubado na grande área. Pênalti marcado, mas anulado pelo VAR, por conta de impedimento. O Maringá, inclusive, respondeu e teve algumas tentativas de gol, mas não incomodou muito o Furacão.

No entanto, quem marcou mesmo foi o Furacão, afinal, aos 47, Thiago Heleno lançou, Alex Santana tocou para Mastriani, que fez 3 a 0.

Agora bicampeão paranaense, o Athletico irá enfrentar o Deportivo Rayo Zuliano (VEN) pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), novamente em Curitiba. Na primeira rodada, vale lembrar, o Furacão derrotou o Sportivo Ameliano (PAR) por 4 a 1, fora de casa.

O post Athletico goleia o Maringá e é campeão paranaense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.