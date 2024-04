Marta perde pênalti e Brasil cai para Canadá na She Believes

O Brasil, neste sábado (6/4), caiu nos pênaltis para o Canadá em sua estreia na She Believes, tradicional torneio de futebol feminino que se realiza anualmente nos Estados Unidos. Após fazer boa partida e estar em vantagem a partir dos 22 minutos do primeiro tempo, gol de Tarciane de pênalti, o time cedeu o empate na etapa final. Gilles marcou. Com o 1 a 1 no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Canadá venceu por 4 a 2. Com a Rainha Marta e Antonia desperdiçando as suas penalidades.

Com o resultado, o Brasil terá de disputar apenas o terceiro lugar com o Japão, nesta terça-feira na preliminar da final. A decisão será entre as canadenses e as americanas, que venceram o Japão na preliminar, por 2 a 1.

Brasil abre o placar, mas cede o empate

O técnico Arthur Elias começou com as veteranas Marta e Cristiane no banco de reservas. E formou o setor ofensivo com um quarteto: Priscila, Gabi Portilho, Ludmilla e Jheniffer. A ideia deu certo. O Brasil comandou boa parte do primeiro tempo, criando as melhores chances e saindo na frente aos 22 minutos, quando Ludmilla sofreu pênalti que Tarciane cobrou e colocou 1 a 0 no placar.

Já no segundo tempo o Canadá voltou mais encaixado e equilibrou o jogo, começando a assustar um pouco mais o gol de Tainá. Acabou empatando aos 31 num gol de chuveirinho. Fleming cobrou falta pela esquerda, a zaga ficou parada, a goleira Tainá saiu em falso e Gilles cabeceou para deixar tudo igual. Aos 35 minutos, Arthur Jorge colocou a dupla Marta e Cristiane e Angelina, mudando todo o ataque, tentando recolocar o time na frente do placar.

Marta perde pênalti. deu Canadá

Canadá: Leon, Rose, Awujo e Grosso marcaram para o Canadá; Lawrence isolou

Brasil: Cristiane e Tarciane marcaram para o Brasil; Sheridan defendeu a cobrança de Marta; Antonio chutou para fora

She Believes

A She Believes é um torneio quadrangular organizado pelos Estados Unidos desde 2016. O time americano ganhou seis edições e é o atual tetracampeão. O Brasil jamais levantou o caneco, mas foi vice em 2021.

CANADÁ 1X1 BRASIL – nos pênaltis, Canadá 4 a 2

Torneio SheBelieves

Data: 6/4/2024

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

CANADÁ: Kailen Sheridan; Rose, Ashley Lawrence, Buchanan e Lacasse (Grosso, 30’/2ºT); Fleming, Gilles e Beckie (Awujo, Intervalo);Huitema (Viens, 38’/2ºT), Deanne Rose (St. Georges, 17’/2ºT) e Leon. Técnica: Bev Priestman.

BRASIL: Tainá (Lorena, 47’/2ºT); Antônia, Thais, Tarciane e Yasmin; Yayá, Ana Vitória (Angelina, 36’/2ºT) e Priscila; Gabi (Cristiane, 36’/2ºT ). Ludmilla (Marta, 36’/2ºT) Jheniffer (Jaque Ribeiro, 26’/2ºT). Técnico: Arthur Elias.

Gols: Tarciane, de pênalti, aos 22’/1ºT (0-1); Gilles, 32’/2ºT (1-1)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Marta perde pênalti e Brasil cai para Canadá na She Believes apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.